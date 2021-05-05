Про це у твітері повідомила Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Причому, за її словами, вакцинація набирає обертів.

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У ЄС також хочуть вакцинувати 70% дорослих до липня

Мільярд щеплень проти коронавірусу зроблено у світі станом на початок травня 2021 року. Найбільше – у Сполучених Штатах Америки.

  • 4 травня президент Джо Байден заявив, що до дня незалежності країни – 4 липня – показник вакцинації досягне 70% дорослого населення.
  • Європейський Союз не збирається відставати. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього ж дня написала у твітері, що до липня у країнах ЄС також вакцинують 70% людей.

Мовляв, вакцин для цього цілком достатньо.

Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно пройшли 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу,
– також повідомила вона.

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