Європа може досягнути колективного імунітету проти COVID-19 до липня, – комісар ЄС
Комісар Європейського союзу заявив, що до липня Європа може отримати колективний імунітет проти коронавірусу. Очікується, що пришвидшення постачання препаратів пришвидшить повільне розгортання вакцинації на континенті.
Источник:MedicalXpress
Нота оптимізму з'являється навіть тоді, коли кілька європейських країн почали повторно вводити обмеження через стрімке зростання захворюваності.
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Нумо візьмімо символічну дату. На 14 липня у нас є можливість домогтися імунітету на всьому континенті,
– сказав французькому телеканалу TF1 комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Він зауважив, що для перемоги пандемії існує лише одне рішення – вакцинація. Але, за його словами, Європа перебуває "на фініші". Тому що вакцини прибувають.
Ситуація з COVID-19 в ЄС: що відомо
- Більше ніж третина населення Франції ізольована локдауном. Чехія від осені перебуває на карантині (була лише тижнева перерва під час Різдва), але це не допомагає – в країні переповнені лікарні. Тож щоразу вводять нові й нові обмеження. Захворюваність зростає й в Польщі. Загалом, хвороба почала з новою силою зростати скрізь. Але особливо в Центральній та Східній Європі.
- Розчарування з приводу повторного введення карантину виливаються у вуличні демонстрації, зокрема в Німеччині, Амстердамі, Болгарії та Швейцарії.
- Битва Європи проти хвороби ускладнилася розрізненою кампанією по вакцинації, під час якої декілька країн тимчасово зупинили використання препарату AstraZeneca через поодинокі випадки утворення тромбів.
- Більшість з них відновили використання вакцини після того, як Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину безпечною і ефективною.
- Але AstraZeneca доставила тільки 30% з 90 мільйонів доз, обіцяних ЄС в першому кварталі.
Бретон впевнений в тому, що найближчим часом до ЄС надійде більше вакцин. В період з березня по червень очікують 300-350 мільйонів доз. Він також додав, що тепер вакцини в Європі будуть виробляти 55 заводів.
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