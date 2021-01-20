Раньше широкой палитры возможностей для развития ребенка с аутизмом не было – в обществе об этом говорили мало, медикам диагноз казался новым и малоизученным, а родители были растеряны и не знали, куда податься. Именно тогда в Киеве открылся первый коррекционный детский сад для детей с особенностями развития "Дитина з майбутнім", которому исполнилось 10 лет.

Опираясь на этот опыт, директор садика "Дитина з майбутнім" Наталья Стручек специально для Здоровья 24 рассказала, как изменилась сфера аутизма за это время.

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Что изменилось в Украине за 10 лет в сфере диагностики аутизма

Главное изменение – возраст диагностики. 10 лет назад об аутизме говорили в 4-5 лет, даже если семью что-то смущало раньше. Сейчас же ребенка могут наблюдать уже в 2-3 года. Хотя и такой положительной динамики недостаточно, так как до 2 лет при раннем вмешательстве многое можно скорректировать.

Также 10 лет назад специалистов, которые диагностировали аутизм, были единицы, и только психиатры могли вести об этом диалог. Сегодня же на симптоматику могут указать и неврологи, и педиатры. Они не имеют права ставить диагноз, но обратить внимание родителей на признаки расстройства – вполне.

Повысилась ли толерантность общества к детям с особенностями

Наталья Стручек “Я часто бываю за границей и наблюдаю, что происходит в кафе, магазинах, аэропортах. В Америке, например, четко соблюдаются рамки – что, кому и где разрешено. Это касается не только людей с особенностями, а любых людей. Культуре поведения в обществе учат с раннего детства всех”.

Там никто не позволит, чтобы ребенок в ресторане бросался едой, залез ногами на стол или в тарелку соседу. У нас же малыш идет в разнос, а родители не реагируют. Зато после замечания кричат и обвиняют в нетолерантности. Любая семья с "особым" ребенком имеет право проживать такую же жизнь, как другие, но отслеживают ли родители поведение детей? Часто они оправдывают нежелание прилагать усилия и обучать ребенка. Здесь вопрос не толерантности, а общей культуры.

Дети в нашем садике отличаются структурностью – мы показываем, что хорошо и плохо, как можно и нельзя. Малыши быстро схватывают правила, но так должно быть и дома.



Важно, чтобы родители не теряли время / Фото 24 канал

Как изменились родители детей с аутизмом

Родители по-прежнему не разглашают диагноз, но это происходит до определенного момента. В раннем возрасте не афишируют категорически, семьи дошкольников и младших школьников – 50/50. А дальше уже невозможно скрывать очевидное.

Но родители скрывают не столько ребенка, сколько "это случилось у меня". Семьи чувствуют себя неполноценными, плохими, виноватыми.

К тому же сейчас медики не объясняют, что после диагноза нужны дальнейшие обследования, наблюдаться, узнавать, уточнять, разработать стратегию вмешательства. Раньше внимательнее относились, а теперь медицинский контроль потерян. Я всегда на стороне родителей, но они должны быть более ответственными и адекватно оценивать состояние ребенка, а не ждать от педагога чуда.

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Какие главные ошибки совершают родители, когда слышат диагноз

Самая распространенная ошибка – погоня за нормой. Те дети, которые попадают к нам, находятся ниже уровня, достаточного для пребывания в обычной среде. Если ребенка, который не разговаривает, не имитирует поведение взрослых, в 2 года поместить в обычный садик и ждать, пока научится – это потеря драгоценного времени. Дети нашего садика всегда переходят в норму, но начинать надо правильно и вовремя.

Наталья Стручек “Еще ошибка, когда заканчивают на визите к одному специалисту, который поставил диагноз и направил к педагогам. Медики часто не говорят, что есть много сопутствующих заболеваний, которые глазами не увидишь. Я прошу родителей не стесняться задавать вопросы”.

Также без фундаментального педагогического процесса отдельная методика не даст качественного и длительного результата. Возможно, купание с дельфинами и вызовет эмоцию, но ее нужно где-то применить. А где и как, если нет комплексной учебной среды и подхода?

С какими проблемами дети с аутизмом сталкиваются при обучении

Сегодня высокий процент детей с особенностями развития попадает в инклюзии – раньше такой возможности не было. Но стоит ли этому радоваться? Считаю, что нынешняя модель не готова принимать и качественно обучать этих детей. Однако и родители считают, что детей обязаны принять, и прикладывают недостаточно усилий для дошкольной подготовки.



Подготовку к школе нужно начать заранее / Фото 24 канал

Но школа – не место, где прививают учебное поведение. Это структура, которая опирается на уже сформированный базис и "двигает" ребенка дальше. Я призываю готовить ребенка к школе до 7 лет, чтобы избежать серьезных трудностей в учебе, систематических жалоб учителей и детей.

Что может сделать государство, общество, семья для детей с аутизмом

Мы привыкли во всех бедах ругать государство. Конечно, от политики страны зависит многое. Но то, о чем мы говорим – это, скорее, о семье. Культуре ребенка учат родители, лечат и устанавливают правила – они же. Да, государство обязано предоставить бесплатное обучение, но до этого времени надо потрудиться. Знаю семьи, которые расписывают ребенку 24 часа в сутки, но не могут выделить и часа, чтобы провести время вместе.

Страна же должна думать о том, каких педагогов выпускают наши вузы, каких медиков, насколько они готовы работать с нозологиями, которых, к сожалению, появляется все больше и больше.