Статистика вакцинации от Минздрава
Со вчерашнего от коронавируса вакцинировали 100 003 человека: одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы – 39 416 человек.
Актуально COVID-статистика в Украине: заболели 655 человек, 13 – умерли
В течение суток работали:
- 654 мобильные бригады,
- 1830 пунктов вакцинации;
- 69 центров вакцинации.
К слову, сегодня, 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Он предусматривает иммунизацию почти все желающих – главное условие – вы должны быть совершеннолетними, одновременно приоритет будет предоставляться уязвимым группам населения.
Какие вакцины использовали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 879 198,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 047 740,
- AstraZeneca – 362 154,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал
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