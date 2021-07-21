Статистика вакцинации от Минздрава

Со вчерашнего от коронавируса вакцинировали 100 003 человека: одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы – 39 416 человек.

Актуально COVID-статистика в Украине: заболели 655 человек, 13 – умерли

В течение суток работали:

654 мобильные бригады,

1830 пунктов вакцинации;

69 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 2 778 377 человек: 1 дозу – 2 778 375 человек

2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 4 279 666 прививок.

К слову, сегодня, 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Он предусматривает иммунизацию почти все желающих – главное условие – вы должны быть совершеннолетними, одновременно приоритет будет предоставляться уязвимым группам населения.

Какие вакцины использовали

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 879 198,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 047 740,

AstraZeneca – 362 154,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.