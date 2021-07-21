Статистика вакцинации от Минздрава

Со вчерашнего от коронавируса вакцинировали 100 003 человека: одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы – 39 416 человек.

Актуально COVID-статистика в Украине: заболели 655 человек, 13 – умерли

В течение суток работали:

  • 654 мобильные бригады,
  • 1830 пунктов вакцинации;
  • 69 центров вакцинации.

К слову, сегодня, 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Он предусматривает иммунизацию почти все желающих – главное условие – вы должны быть совершеннолетними, одновременно приоритет будет предоставляться уязвимым группам населения.

Какие вакцины использовали

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 879 198,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 047 740,
  • AstraZeneca – 362 154,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

вакцини в україні