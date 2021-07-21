За 20 дней июля больше прививок, чем за июнь: актуально о вакцинации в Украине

21 июля 2021 , 09:28
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Источник:

Минздрав

Всего за 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от COVID-19, чем за июнь – более 1,6 миллиона.

Статистика вакцинации от Минздрава

Со вчерашнего от коронавируса вакцинировали 100 003 человека: одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы – 39 416 человек.

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В течение суток работали:

  • 654 мобильные бригады,
  • 1830 пунктов вакцинации;
  • 69 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 2 778 377 человек:
  • 1 дозу – 2 778 375 человек
  • 2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано  4 279 666 прививок.

К слову, сегодня, 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Он предусматривает иммунизацию почти все желающих – главное условие – вы должны быть совершеннолетними, одновременно приоритет будет предоставляться уязвимым группам населения.

Какие вакцины использовали

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 879 198,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 047 740,
  • AstraZeneca – 362 154,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал

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Автор: Анастасія Лукашевська