Ученые охватили 20 лет и сравнили динамику

Ученые из Эксетерского университета проанализировали данные почти 9 миллионов мужчин и женщин в период с 1998 по 2018 год. За двадцать лет диагноз аутизм или расстройство аутистического спектра врачи понимали несколько иначе, чем понимают его сейчас. Поэтому исследователи должны были показать, как изменилась динамика расстройства.

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Распространенность диагноза выросла на 787% за последние двадцать лет,

– огорошили ученые.

Причины увеличения случаев аутизма

Прежде всего, такой скачок обусловлен расширением возможностей диагностики аутизма. Постановка диагноза до сих пор зависит от опытности врача, наблюдающего за развитием ребенка с рождения.

Кроме того, вырос и спрос на диагностику благодаря доступности информации и организациям, которые занимаются попечительством семей с детьми с аутизмом.

Однако это не исключает фактического увеличения случаев расстройств аутистического спектра,

– подчеркнули ученые.

Все чаще аутизм диагностируют у девочек

В исследовании говорится, что ранее аутизм в большей степени встречался у мальчиков. Новое исследование указывает на заметный рост числа случаев аутизма и у девочек.

Пока ученые не делают поспешных выводов, поскольку не уверены, что именно является причиной роста распространенности диагноза. Дальнейшие исследования позволять прояснить ситуацию.

Ранняя диагностика очень важна

Стоит отметить, что в настоящее время аутизм у детей определяют довольно поздно – в возрасте 4 – 5 лет.Это довольно поздно, ведь наиболее важный период – раннего лечения – пропущен.

Признаки, с которыми стоит обратиться к врачу проблемы с развитием речи;

игры в одиночестве;

проблемы в общении со сверстниками;

повторяемость действий;

невозможность установить зрительный контакт;

ребенок мало жестикулирует;

зависимость от рутины: одного и того же маршрута прогулки, четкого распорядка дня, и тому подобное;

сложности в координации движений, хождение на цыпочках;

повышенная чувствительность к шуму, музыке, свету, одежде, запахам, купанию.

К слову, ранее ученые сделали важное открытие для разработки инструментальных методов диагностики аутизма: определили гормон биомаркеров, уровень которого уже в первые месяцы жизни может означать дальнейшее развитие аутизма у ребенка.

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