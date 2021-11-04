В состав лимфатической системы входят лимфа, лимфатические узлы и сосуды, селезенка, тимус, миндалины, аденоиды, костный мозг, пейеровы бляшки и собирающие протоки.

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Ежедневно через артерии и мелкие кровеносные сосуды и капилляры проходит около 20 литров плазмы. После того, как плазма доставляет питательные вещества в ткани и забирает продукты их жизнедеятельности, около 17 литров возвращаются в кровоток по венам. А оставшиеся три литра проникают через капилляры в ткани тела.

Основные функции лимфатической системы

поддерживает уровень жидкости в организме: собирает лишнюю жидкость, выделяемую из клеток и тканей по всему телу, и возвращает ее в кровоток;

поглощает жиры из пищеварительного тракта: лимфа собирает из кишечника жидкости, содержащие жиры и белки, и транспортирует их обратно в кровоток;

защищает организм от патогенов. Лимфатическая система – часть иммунной системы. Она производит и высвобождает лимфоциты и другие иммунные клетки, которые контролируют, а затем уничтожают чужеродных агентов, таких как бактерии, вирусы, паразиты и грибки;

транспортирует и удаляет продукты жизнедеятельности и чужеродные клетки из лимфы.

Некоторые состояния могут оказывать влияние на сосуды, железы, органы и другие составляющие лимфатической системы. К этим состояниям относятся инфекции, воспаления, опухоли, закупорка рубцовой тканью из поврежденных лимфатических сосудов или узлов. Нарушения в лимфатической системе возникают при развитии плода до рождения, в детстве или вследствие болезни или травмы.

Как заботиться о лимфатической системе

избегать токсичных химикатов, например, чистящих средств или пестицидов. Химические вещества могут скапливаться в организме, и тогда лимфатической системе сложнее их обезвредить;

пить воду, чтобы не было обезвоживания и лимфа могла легко перемещаться по телу;

вести здоровый образ жизни: регулярно тренироваться и сбалансированно питаться.

А вот лимфодренажный массаж лимфатической системе не поможет.