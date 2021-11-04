За что отвечает лимфатическая система и как сохранить ее здоровье
Источник:Cleveland clinic
Лимфатическая система – это сеть тканей, сосудов и органов, работающих вместе, чтобы переместить лимфу – бесцветную жидкую жидкость – в систему кровообращения.
В состав лимфатической системы входят лимфа, лимфатические узлы и сосуды, селезенка, тимус, миндалины, аденоиды, костный мозг, пейеровы бляшки и собирающие протоки.
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Ежедневно через артерии и мелкие кровеносные сосуды и капилляры проходит около 20 литров плазмы. После того, как плазма доставляет питательные вещества в ткани и забирает продукты их жизнедеятельности, около 17 литров возвращаются в кровоток по венам. А оставшиеся три литра проникают через капилляры в ткани тела.
Основные функции лимфатической системы
- поддерживает уровень жидкости в организме: собирает лишнюю жидкость, выделяемую из клеток и тканей по всему телу, и возвращает ее в кровоток;
- поглощает жиры из пищеварительного тракта: лимфа собирает из кишечника жидкости, содержащие жиры и белки, и транспортирует их обратно в кровоток;
- защищает организм от патогенов. Лимфатическая система – часть иммунной системы. Она производит и высвобождает лимфоциты и другие иммунные клетки, которые контролируют, а затем уничтожают чужеродных агентов, таких как бактерии, вирусы, паразиты и грибки;
- транспортирует и удаляет продукты жизнедеятельности и чужеродные клетки из лимфы.
Некоторые состояния могут оказывать влияние на сосуды, железы, органы и другие составляющие лимфатической системы. К этим состояниям относятся инфекции, воспаления, опухоли, закупорка рубцовой тканью из поврежденных лимфатических сосудов или узлов. Нарушения в лимфатической системе возникают при развитии плода до рождения, в детстве или вследствие болезни или травмы.
Как заботиться о лимфатической системе
- избегать токсичных химикатов, например, чистящих средств или пестицидов. Химические вещества могут скапливаться в организме, и тогда лимфатической системе сложнее их обезвредить;
- пить воду, чтобы не было обезвоживания и лимфа могла легко перемещаться по телу;
- вести здоровый образ жизни: регулярно тренироваться и сбалансированно питаться.
А вот лимфодренажный массаж лимфатической системе не поможет.