За деньги: в частных клиниках Франковска уже вакцинируют препаратом Pfizer против COVID-19
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив огорошил новостью о том, что частные клиники города уже вакцинируют препаратом от коронавируса компании Pfizer-BioNTech.
Источник:4 канал
Так, на вопрос о вакцинации "рядовых граждан" в эфире"4 канала" Руслан Марцинкив ответил, что в Украине уже вакцинируют препаратом Pfizer за деньги!
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Принимают в частных клиниках, уже вакцинируют за деньги. Во Франковске в частных клиниках вакцина появилась. Говорят, что Pfizer. У нас народ такой предприимчивый,
– сказал Марцинкив.
Он рассказал, что цена за прививку против коронавируса составляет от 800 до 1 000 грн. Он также отметил, что вакцинацию Pfizer, вероятно, могут проводить во всех частных клиниках страны.
Я не буду по деньгам утверждать, знаю, такие факты есть,
– сказал мэр города.
Pfizer в Украине: что известно
- Заметим, что официальной новости о прибытии вакцин компании Pfizer в Украину не было! Первую поставку вакцин в рамках COVAX Минздрав ожидает к 15 апреля.
- Министр заявил, что это будут 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в фейсбуке, что действительно в ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала учреждений.
- Также дополнительный миллион доз вакцины от Pfizer / BioNTech получит Украина до июня 2021 года. Подтверждение этого украинское правительство получило 30 марта.
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