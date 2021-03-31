Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив огорошил новостью о том, что частные клиники города уже вакцинируют препаратом от коронавируса компании Pfizer-BioNTech.

Так, на вопрос о вакцинации "рядовых граждан" в эфире"4 канала" Руслан Марцинкив ответил, что в Украине уже вакцинируют препаратом Pfizer за деньги!

Читайте также Вакцина Pfizer оказалась на 100% эффективной для детей от 12 до 15 лет

Принимают в частных клиниках, уже вакцинируют за деньги. Во Франковске в частных клиниках вакцина появилась. Говорят, что Pfizer. У нас народ такой предприимчивый,

– сказал Марцинкив.

Он рассказал, что цена за прививку против коронавируса составляет от 800 до 1 000 грн. Он также отметил, что вакцинацию Pfizer, вероятно, могут проводить во всех частных клиниках страны.

Я не буду по деньгам утверждать, знаю, такие факты есть,

– сказал мэр города.