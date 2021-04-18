За добу в Україні виявили 10 282 випадки інфікування коронавірусом
За минулу добу, 17 квітня, в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Источник:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
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