За минулу добу, 17 квітня, в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях. Новина доповнюється...