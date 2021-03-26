За минулу добу, 25 березня, в Україні зафіксували 18 132 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Серед нових хворих – 923 дитини та 435 медпрацівників.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 4 826 людей. На жаль, 326 українців померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 25 березня.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

До слова, вчора, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу від виробника Sinovac у розмір 200 тисяч доз з Китаю. Загалом у Sinovac Україна замовила 2 мільйони доз цієї вакцини.

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу