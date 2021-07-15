За вчерашний день провели более ста тысяч прививок
За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 108 759 человек: первую дозу получили 61 580 человек, вторую дозу – 47 179 человек.
Актуально В Украине заболели коронавирусом более 600 человек, еще 20 – умерли
В течение суток работали:
- 674 мобильные бригады,
- 1 538 пунктов прививки;
- 45 центров вакцинации.
Актуально о вакцинальной кампании против COVID-19 / Инфографика Минздрава
Динамика вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 2 476 634 человека.
По крайней мере одну дозу вакцины получили – 2 476 632 человека. В то же время полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата – 1 305 882 гражданина страны (из них двое получили одну дозу за границей).
Всего проведено 3 782 514 прививок.
Какими вакцинами вакцинировали украинцев
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 783 006,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 845 281,
- AstraZeneca – 360 682,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала