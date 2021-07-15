За вчерашний день провели более ста тысяч прививок

За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 108 759 человек: первую дозу получили 61 580 человек, вторую дозу – 47 179 человек.

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В течение суток работали:

  • 674 мобильные бригады,
  • 1 538 пунктов прививки;
  • 45 центров вакцинации.


Актуально о вакцинальной кампании против COVID-19 / Инфографика Минздрава

Динамика вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 2 476 634 человека.

По крайней мере одну дозу вакцины получили – 2 476 632 человека. В то же время полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата – 1 305 882 гражданина страны (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего проведено 3 782 514 прививок.

Какими вакцинами вакцинировали украинцев

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 783 006,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 845 281,
  • AstraZeneca – 360 682,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.


Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала