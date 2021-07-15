За две недели в Украине сделали миллион COVID-прививок

В течение последних двух недель в Украине значительно выросли темпы вакцинации – с начала июля прививки против коронавируса получили миллион граждан.

За вчерашний день провели более ста тысяч прививок

За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 108 759 человек: первую дозу получили 61 580 человек, вторую дозу – 47 179 человек.

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В течение суток работали:

674 мобильные бригады,

1 538 пунктов прививки;

45 центров вакцинации.

Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался 804 621 человек.



Актуально о вакцинальной кампании против COVID-19 / Инфографика Минздрава

Динамика вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 2 476 634 человека.

По крайней мере одну дозу вакцины получили – 2 476 632 человека. В то же время полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата – 1 305 882 гражданина страны (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего проведено 3 782 514 прививок.

Какими вакцинами вакцинировали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 783 006,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 845 281,

AstraZeneca – 360 682,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала