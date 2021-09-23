По дыханию воздуха: тест, чтобы определить уровень антибиотиков в организме

Новый тест на определение уровня антибиотиков в организме оказался таким же точным, как и анализ крови. В будущем дыхания в трубочку может быть достаточно, чтобы определить дозировку препаратов и длительность курса терапии.

Концентрацию антибиотиков в организме можно определить по дыханию с помощью нового биосенсора. До сих пор ученым удавалось обнаруживать лишь следы антибактериальных препаратов, однако теперь диагностика может стать гораздо более точной и простой.

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Как работает тест

Биосенсор разработан на основе синтетических белков, которые реагируют на антибиотики даже в минимальной концентрации в каплях воздуха, который выдыхают пациенты.

Ученые сравнили результаты с анализами по образцам крови, мочи и слюны животных и продемонстрировали, что точность теста по дыханию была аналогична показателям в крови.

Перспективы открытия

Такой тест по дыханию имеет важное значение для клинической практики.

Например, при таких тяжелых состояниях как сепсис или органная недостаточность врачам необходимо поддерживать в организме стабильный уровень антибиотиков и любое отклонение может привести к необратимым последствиям, а также стать причиной резистентности.

Быстрый мониторинг уровней антибиотиков будет удобным способом диагностики. Мы надеемся встроить биосенсоры в обычную маску для пациентов,

– рассказали исследователи.

Для пациентов с более легкой формой инфекционных заболеваний новый тест станет простым инструментом для определения дозировки препаратов сразу в кабинете врача.

Возможно, в отдаленной перспективе новый тест сможет снизить непрерывно прогрессирующую резистентность бактерий к антибиотикам на фоне частого назначения препаратов.

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