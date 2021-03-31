Ученые предполагают, что уже через год имеющиеся вакцины от COVID-19 потеряют свою эффективность. Коронавирус быстро мутирует, и бороться с ним смогут только модифицированные препараты.

Эпидемиологи, вирусологи и специалисты по инфекционным заболеваниям провели совместные исследования. Результаты показали, что временные рамки очень ограничены: у человечества есть только 9 – 12 месяцев, далее понадобятся вакцины от COVID-19 нового поколения.

Актуально Украина получит более миллиона вакцин Pfizer до июня, – Ляшко

Доцент эпидемиологии Йельского университета Грег Гонсалвес рассказал, что новые мутации коронавируса возникают ежедневно.

Иногда они находят нишу, которая делает их более жизнеспособными, чем предшественники. Эти "удачные" варианты могут передаваться продуктивнее и потенциально уклоняться от иммунных ответов на предыдущие штаммы,

– заявил Гонсалвес.

Что еще рассказал эпидемиолог

Только вакцинация всего человечества позволит остановить коронавирус.

Чем больше людей без прививки, тем больше поле для мутаций COVID-19.

Имеющиеся вакцины – это смесь старых и новых технологий.

Главной проблемой может стать то, что эффективные вакцины – недоступны для бедных стран. Эти препараты стоят дороже и требуют особых условий хранения.

Какие вакцины являются наиболее эффективными

Pfizer/BioNTech;

Moderna.

Обратите внимание! Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что ЕС пока не имеет возможности делиться вакцинами с бедными странами. Странам ЕС не хватает препаратов.