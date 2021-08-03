Такие данные журналистам привели в Центре общественного здоровья Украины. Это еще раз подтверждает, что вакцинация существенно снижает риск смерти от коронавируса.

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О чем свидетельствует статистика:

В течение июня-июля в Украине коронавирус подтвердили в более чем 49 тысяч украинцев.

Из них только 170 человек вакцинировались одной или двумя дозами.

Это всего 0,3% от общего количества больных.

За 2 летних месяца умерли 2 256 больных коронавирусом.

Все инфицированные, которые ушли из жизни, были непривитые (только 1 пациент получил первую дозу препарата).

Человек не был полностью вакцинирован, он получил только один курс, у него был не завершен курс. Это был пожилой человек, имевший хронические заболевания. Если человек получил две дозы, у него гораздо ниже шанс получить тяжелый период заболеваемости и быть госпитализированным,

– отметила заведующая отделом эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко.

Темпы вакцинации в Украине: основное

Источник: Минздрав