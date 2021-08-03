За летние месяцы от коронавируса в Украине умирали только невакцинированные люди

3 августа 2021 , 11:46
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Источник:

ТСН

От коронавируса за летние месяцы в Украине умирали только невакцинированные против болезни люди. Только один человек, который умер, имел всего одну дозу.

Такие данные журналистам привели в Центре общественного здоровья Украины. Это еще раз подтверждает, что вакцинация существенно снижает риск смерти от коронавируса.

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О чем свидетельствует статистика:

  • В течение июня-июля в Украине коронавирус подтвердили в более чем 49 тысяч украинцев.
  • Из них только 170 человек вакцинировались одной или двумя дозами.
  • Это всего 0,3% от общего количества больных.
  • За 2 летних месяца умерли 2 256 больных коронавирусом.

Все инфицированные, которые ушли из жизни, были непривитые (только 1 пациент получил первую дозу препарата).

Человек не был полностью вакцинирован, он получил только один курс, у него был не завершен курс. Это был пожилой человек, имевший хронические заболевания. Если человек получил две дозы, у него гораздо ниже шанс получить тяжелый период заболеваемости и быть госпитализированным,
– отметила заведующая отделом эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко.

Темпы вакцинации в Украине: основное

Источник: Минздрав

  • С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 3 669 513 человек, 3 669 511 из которых получили первую дозу препарата, а 2 088 433 – обе.
  • На протяжении прошедших суток (2 августа) прививки против коронавируса получили 125 161 человек. 70 344 гражданина получили первую дозу, а остальные 54 817 человек получили завершающую, вторую дозу вакцины.
Автор: Анастасія Кушпіт