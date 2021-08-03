За летние месяцы от коронавируса в Украине умирали только невакцинированные люди
Источник:ТСН
От коронавируса за летние месяцы в Украине умирали только невакцинированные против болезни люди. Только один человек, который умер, имел всего одну дозу.
Такие данные журналистам привели в Центре общественного здоровья Украины. Это еще раз подтверждает, что вакцинация существенно снижает риск смерти от коронавируса.
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О чем свидетельствует статистика:
- В течение июня-июля в Украине коронавирус подтвердили в более чем 49 тысяч украинцев.
- Из них только 170 человек вакцинировались одной или двумя дозами.
- Это всего 0,3% от общего количества больных.
- За 2 летних месяца умерли 2 256 больных коронавирусом.
Все инфицированные, которые ушли из жизни, были непривитые (только 1 пациент получил первую дозу препарата).
Человек не был полностью вакцинирован, он получил только один курс, у него был не завершен курс. Это был пожилой человек, имевший хронические заболевания. Если человек получил две дозы, у него гораздо ниже шанс получить тяжелый период заболеваемости и быть госпитализированным,
– отметила заведующая отделом эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко.
Темпы вакцинации в Украине: основное
Источник: Минздрав
- С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 3 669 513 человек, 3 669 511 из которых получили первую дозу препарата, а 2 088 433 – обе.
- На протяжении прошедших суток (2 августа) прививки против коронавируса получили 125 161 человек. 70 344 гражданина получили первую дозу, а остальные 54 817 человек получили завершающую, вторую дозу вакцины.