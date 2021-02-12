За лікарку-стоматологиню, яку звинувачують в побитті дітей взялась поліція
На Рівненщині поліція почала розслідування стосовно лікарки-стоматолога, яку звинувачують у побитті дітей на робочому місці. Справи не стосуються опублікованих попередньо відео.
Источник:Національна поліція Рівного
Поліція розпочала розслідування щодо лікарки
У повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області йдеться про те, що напередодні до поліції надійшло дві заяви.
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- У першій 28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до стоматолога в одній із приватних клінік Рівного у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи.
За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
- Також до поліції звернулася 36-річна жителька міста Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці лікарка нанесла тілесні ушкодження її 5-річній дитині.
За фактом умисного легкого тілесного ушкодження правоохоронці розпочали розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.
Що відомо про скандал з побиттям дітей стоматологинею
- У соцмережах рівняни опублікували кілька відео, на який лікарка-стоматолог била та погрожувала дітям, лікуючи їхні зуби.
- На кадрах одного з них жінка погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладдям, а потім пробує її душити.
- На іншому відео стоматологиня разом з помічницею силою посадила хлопчика у крісло, однак лікування зубів супроводжувалося побиттям.
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