К концу лета Дельта вытеснит другие штаммы COVID-19, – Ляшко
Источник:"Україна"
Виктор Ляшко заявил, что штамм Дельта вскоре вытеснит все другие разновидности коронавируса. По его словам, это может произойти через один – два месяца.
В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинация населения остается в приоритете.
Читайте также В США началась "пандемия непривитых": коронавирус Дельта парализует больницы
В Украине есть штамм Дельта, как и многие другие штаммы. Коронавирус имеет уже более 12 тысяч мутаций. Еще месяц – два и штамм Дельта вытеснит остальные штаммы. Приоритетно сегодня – это вакцинировать как можно большее количество населения,
– сказал министр.
"В Украине все вакцины, которые используются, признанные ВОЗ – они защищают и мы видим то, что сегодня в тех странах, в которых бушует штамм Дельта довольно низкое количество госпитализаций людей, которые дважды вакцинированы", – добавил Виктор Ляшко.
Штамм Дельта в Украине
В Украине подтвердили случаи инфицирования Дельтой. Первые случаи зарегистрировали 23 июня:
- 66-летняя женщина;
- 16-летний ребенок;
Кроме этого, 14 июля обнаружили два случая в Ужгороде. Все четыре пациента вернулись из России.
Важно Мир – на пороге Третьей волны коронавируса, – важное заявление ВОЗ
Что нужно знать о мутации Дельта?
Впервые его зафиксировали в Индии, но сейчас о случаях инфицирования им сообщают в более ста странах.
- ВОЗ классифицировала этот вариант коронавируса, как вызывающий беспокойство.