К концу лета Дельта вытеснит другие штаммы COVID-19, – Ляшко

Виктор Ляшко заявил, что штамм Дельта вскоре вытеснит все другие разновидности коронавируса. По его словам, это может произойти через один – два месяца.

В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинация населения остается в приоритете.

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В Украине есть штамм Дельта, как и многие другие штаммы. Коронавирус имеет уже более 12 тысяч мутаций. Еще месяц – два и штамм Дельта вытеснит остальные штаммы. Приоритетно сегодня – это вакцинировать как можно большее количество населения,

– сказал министр.

"В Украине все вакцины, которые используются, признанные ВОЗ – они защищают и мы видим то, что сегодня в тех странах, в которых бушует штамм Дельта довольно низкое количество госпитализаций людей, которые дважды вакцинированы", – добавил Виктор Ляшко.

Штамм Дельта в Украине

В Украине подтвердили случаи инфицирования Дельтой. Первые случаи зарегистрировали 23 июня:

66-летняя женщина;

16-летний ребенок;

Кроме этого, 14 июля обнаружили два случая в Ужгороде. Все четыре пациента вернулись из России.

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Что нужно знать о мутации Дельта?

Впервые его зафиксировали в Индии, но сейчас о случаях инфицирования им сообщают в более ста странах.