За минувшие сутки 1 279 украинцев получили вакцину от коронавируса
В течение 6 марта 2021 года в Украине еще 1 279 сделали прививку вакциной против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca (торговое название – Covisheld).
Источник:Телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
С начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала 24 февраля, привито 17 037 человек. Сейчас все получили только первую дозу вакцины.
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За минувшие сутки, 6 марта, наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (470 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1 940 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (314 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах 6 марта
- Днепропетровская область – 50 прививок;
- Донецкая область – 470 прививок;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Запорожская область – 30 прививок;
- Киевская область – 110 прививок;
- Кировоградская область – 40 прививок;
- Луганская область – 120 прививок;
- Львовская область – 40 прививок;
- Николаевская область – 9 прививок;
- Одесская область – 60 прививок;
- Ровенская область – 30 прививок;
- Тернопольская область – 140 прививок;
- Херсонская область – 20 прививок;
- Черниговская область – 30 прививок;
- Черкасская область – 100 прививок.
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года.
- Первыми от коронавируса прививали медиков.
- Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий день президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
- Что интересно, вакциной CoviShield, которую ранее получила и Украина, вакцинировался даже духовный лидер Тибета далай-лама.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала
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