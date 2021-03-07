В течение 6 марта 2021 года в Украине еще 1 279 сделали прививку вакциной против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca (торговое название – Covisheld).

С начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала 24 февраля, привито 17 037 человек. Сейчас все получили только первую дозу вакцины.

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За минувшие сутки, 6 марта, наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (470 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1 940 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (314 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах 6 марта

Днепропетровская область – 50 прививок;

Донецкая область – 470 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 30 прививок;

Киевская область – 110 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 120 прививок;

Львовская область – 40 прививок;

Николаевская область – 9 прививок;

Одесская область – 60 прививок;

Ровенская область – 30 прививок;

Тернопольская область – 140 прививок;

Херсонская область – 20 прививок;

Черниговская область – 30 прививок;

Черкасская область – 100 прививок.

Вакцинация в Украине: коротко

В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года.

Первыми от коронавируса прививали медиков.

Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий день президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.

Что интересно, вакциной CoviShield, которую ранее получила и Украина, вакцинировался даже духовный лидер Тибета далай-лама.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала