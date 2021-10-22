За минувшие сутки от COVID-19 в Украине умерло больше людей, чем за весь июль

За прошедшие сутки, 21 октября, в Украине зарегистрировали 614 смертей вследствие коронавируса. Это больше, чем за весь июль 2021 года.

Согласно данным СНБО, в течение июля 2021 года коронавирус унес жизни 560 жителей Украины. Учитывались данные о смерти с 1 по 31 июля включительно (в статистике СНБО – со 2 июля по 1 августа, поскольку новые случаи регистрируют днем ​​позже).

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Также данные Минздрава свидетельствуют, что 94,2% пациентов, которых госпитализировали из-за коронавируса за последнюю неделю, не были вакцинированы. Так, только 5–6% госпитализированных имели хотя бы одну прививку.

Между тем жители Украины не спешат вакцинироваться и покупают поддельные сертификаты. Из необходимых 70% в Украине по крайней мере одной дозой привиты около 21% людей – это 8 557 657 реципиентов, из которых 6 829 174 уже полностью иммунизированы.

Уровень вакцинации среди госпитализированных пациентов / Источник Украинский центр охраны здоровья – UHC

Смертность бьет рекорды:

Всего по состоянию на 22 октября в Украине зарегистрировали 63 003 смерти от коронавируса.

Последние несколько дней мы бьем рекорды по смертности среди пациентов – за 21 и 20 октября болезнь унесла жизни 614 и 546 человек соответственно.

Во многих городах переполнены палаты интенсивной терапии.

Показатели госпитализаций превышены в 18 регионах страны. В Донецкой, Житомирской и Запорожской областях уровень госпитализации превышает 100% при норме 60% на 100 тысяч населения.

К слову, 97% умерших от коронавируса в сентябре не имели ни одной прививки против коронавируса. Так, вакцинированные люди также могут инфицироваться и передавать болезнь другим. Но иммунизация значительно снижает риски госпитализации и смерти.

Как записаться на вакцинацию и какие документы нужны

Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19 или, опять же, через своего врача.

Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не требуется. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН.