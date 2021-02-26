За минувшие сутки в Украине выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19: статистика
За минувшие сутки, 25 февраля, в Украине подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 8 003 человек. Общее число выявленных больных с начала пандемии возросло до 1 333 844.
Источник:24 канал
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 475 детей и 312 медработников. Також за минулу добу госпіталізовано 2 762 осіб.
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В четверг, 25 февраля, к сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 146 человек. Выздоровело - 4 244 человек.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 333 844 человека;
- выздоровело – 1 163 555 человек;
- летальных исходов – 25 742;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 748 случаев;
Винницкая область – 738 случаев;
Волынская область – 219 случаев;
Днепропетровская область – 421 случай;
Донецкая область – 136 случаев;
Житомирская область – 455 случаев;
Закарпатская область – 515 случаев;
Запорожская область – 120 случаев;
Ивано-Франковская область – 857 случаев;
Киевская область – 548 случаев;
Кировоградская область – 43 случая;
Луганская область – 31 случай;
Львовская область – 474 случая;
Николаевская область – 150 случаев;
Одесская область – 319 случаев;
Полтавская область – 111 случаев;
Ровненская область – 133 случая;
Сумская область – 160 случаев;
Тернопольская область – 305 случаев;
Харьковская область – 331 случай;
Херсонская область – 32 случая;
Хмельницкая область – 262 случая;
Черкасская область – 127 случаев;
Черновицкая область – 638 случаев;
Черниговская область – 130 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки осуществлено 78 264 тестирований (в частности методом ПЦР – 36 809, методом ИФА-16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184). Всего с начала эпидемии коронавируса в стране проведено 6 845 974 ПЦР-тестов.
Что предусматривает адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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