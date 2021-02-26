За минувшие сутки, 25 февраля, в Украине подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 8 003 человек. Общее число выявленных больных с начала пандемии возросло до 1 333 844.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 475 детей и 312 медработников. Також за минулу добу госпіталізовано 2 762 осіб.

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В четверг, 25 февраля, к сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 146 человек. Выздоровело - 4 244 человек.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 333 844 человека;

выздоровело – 1 163 555 человек;

летальных исходов – 25 742;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 748 случаев;

Винницкая область – 738 случаев;

Волынская область – 219 случаев;

Днепропетровская область – 421 случай;

Донецкая область – 136 случаев;

Житомирская область – 455 случаев;

Закарпатская область – 515 случаев;

Запорожская область – 120 случаев;

Ивано-Франковская область – 857 случаев;

Киевская область – 548 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 31 случай;

Львовская область – 474 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 111 случаев;

Ровненская область – 133 случая;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 305 случаев;

Харьковская область – 331 случай;

Херсонская область – 32 случая;

Хмельницкая область – 262 случая;

Черкасская область – 127 случаев;

Черновицкая область – 638 случаев;

Черниговская область – 130 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки осуществлено 78 264 тестирований (в частности методом ПЦР – 36 809, методом ИФА-16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184). Всего с начала эпидемии коронавируса в стране проведено 6 845 974 ПЦР-тестов.



Что предусматривает адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала