Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармацевтического работника. Речь идет о проекте закона №5124.

Об этом сообщили на заседании комитета. Его поддержали 10 членов комитета, а четверо не голосовали.

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Поддержать проект закона №5124 доработан и предложить Комитету по вопросам правоохранительной деятельности, которій определен главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР в первом чтении принять его за основу,

– говорится в решении.

Какую ответственность предусматривает закон