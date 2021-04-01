За насилие против медиков хотят наказывать тюрьмой
Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармацевтического работника. Речь идет о проекте закона №5124.
Источник:24 канал
Об этом сообщили на заседании комитета. Его поддержали 10 членов комитета, а четверо не голосовали.
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Поддержать проект закона №5124 доработан и предложить Комитету по вопросам правоохранительной деятельности, которій определен главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР в первом чтении принять его за основу,
– говорится в решении.
Какую ответственность предусматривает закон
- закон предлагает наказывать угрозу убийством лишением свободы на срок до 2 лет;
- умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести – до 5 лет;
- тяжелых повреждений – от 5 до 12 лет.
Этот законопроект зарегистрировали в Верховной Раде в конце марта. Этому предшествовали многочисленные нападения на медиков в больницах и во время вызовов.
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