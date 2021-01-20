За неделю от коронавируса в мире умерло рекордное количество людей: ВОЗ
В период с 11 по 17 января ВОЗ зарегистрировала около 94 тысяч смертей в результате COVID-19. Это наибольшее количество летальных случаев в мире с начала пандемии.
Уровень смертности в результате коронавируса за последнюю неделю вырос на 9%. Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает Financial Times.
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В Америке зарегистрировали 43,8 тысячи смертей, в Европе – 37,7 тысячи, в Африке – 5 тысяч, в Юго-Восточной Азии – 3,4 тысячи. Рост смертности наблюдался во всех этих группах.
Это уже второй печальный рекорд подряд за последнюю неделю. Так, на прошлой неделе из-за болезни умерли 86,4 тысячи пациентов.
В целом количество летальных случаев среди больных COVID-19 в мире превысило 2 миллиона.
Заболеваемость коронавирусом в мире: что следует знать
- За последнюю неделю зафиксировали 4,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Это второй результат за все время пандемии (-6%). Рекордный прирост зарегистрировали на прошлой неделе, тогда заболели более 5 миллионов человек.
- Инфекция стремительно распространяется в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.
- Вместе с тем Европа зарегистрировала снижение количества новых случаев заболевания на 15%.
- Ситуация улучшается и в США и Юго-Восточной Азии. Пока неизвестно, связано ли это с вакцинацией в этих странах.
- В целом с начала пандемии коронавируса инфицировались менее 96,2 миллиона человек. Из них более 53,1 миллиона выздоровели, но более чем 2,06 миллиона умерли.
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