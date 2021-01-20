В период с 11 по 17 января ВОЗ зарегистрировала около 94 тысяч смертей в результате COVID-19. Это наибольшее количество летальных случаев в мире с начала пандемии.

Уровень смертности в результате коронавируса за последнюю неделю вырос на 9%. Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает Financial Times.

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В Америке зарегистрировали 43,8 тысячи смертей, в Европе – 37,7 тысячи, в Африке – 5 тысяч, в Юго-Восточной Азии – 3,4 тысячи. Рост смертности наблюдался во всех этих группах.

Это уже второй печальный рекорд подряд за последнюю неделю. Так, на прошлой неделе из-за болезни умерли 86,4 тысячи пациентов.

В целом количество летальных случаев среди больных COVID-19 в мире превысило 2 миллиона.

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