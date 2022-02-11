За неделю заболели коронавирусом 250 тысяч украинцев, – ЦОЗ

За последнюю неделю COVID-19 заболели почти 250 тысяч украинцев. Значительно возросла заболеваемость среди детей – 22 365 новых случаев инфицирования.

Госпитализировали 25 453 человека, летальных исходов – 1 420. Выздоровели 90 475 человек.

Внимание Более 46% из всех госпитализированных это дети, – Минздрав

Уровень заболеваемости превышен

Уровень заболеваемости в Украине составляет 1267 случаев на 100 тысяч населения при определенном показателе "зеленого" уровня 75 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Житомирской области – 2176 случаев на 100 тысяч населения, в Хмельницкой – 2145, в Сумской – 2056, в Ровненской – 2023.

Самый низкий уровень в Кировоградской области – 484, в Запорожской – 771, в Днепропетровской – 763.

Показатели госпитализации

Уровень госпитализации больных с COVID-19 в среднем по стране составляет 66,8 случая на 100 тысяч населения при определенном показателе 60.

Самый высокий показатель в Житомирской области – 115,2, в Хмельницкой – 103,9, в Николаевской – 97,0.

Актуальная статистика

С начала пандемии у нас 4 462 970 случая коронавируса, среди них 102 403 летальные.

В конце января – начале февраля в Украине стремительно возросло количество больных коронавирусом.

За прошедшие сутки, 10 февраля, в Украине обнаружили 41 229 новых случая коронавируса.

! Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозировал, что будет до 60 тысяч больных в сутки. Однако он отмечает, что нужно сохранять спокойствие.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал