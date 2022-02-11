За неделю заболели коронавирусом 250 тысяч украинцев, – ЦОЗ
Источник:ЦОЗ
За последнюю неделю COVID-19 заболели почти 250 тысяч украинцев. Значительно возросла заболеваемость среди детей – 22 365 новых случаев инфицирования.
Госпитализировали 25 453 человека, летальных исходов – 1 420. Выздоровели 90 475 человек.
Внимание Более 46% из всех госпитализированных это дети, – Минздрав
Уровень заболеваемости превышен
Уровень заболеваемости в Украине составляет 1267 случаев на 100 тысяч населения при определенном показателе "зеленого" уровня 75 на 100 тысяч населения.
Самый высокий уровень заболеваемости в Житомирской области – 2176 случаев на 100 тысяч населения, в Хмельницкой – 2145, в Сумской – 2056, в Ровненской – 2023.
Самый низкий уровень в Кировоградской области – 484, в Запорожской – 771, в Днепропетровской – 763.
Показатели госпитализации
Уровень госпитализации больных с COVID-19 в среднем по стране составляет 66,8 случая на 100 тысяч населения при определенном показателе 60.
Самый высокий показатель в Житомирской области – 115,2, в Хмельницкой – 103,9, в Николаевской – 97,0.
Актуальная статистика
- С начала пандемии у нас 4 462 970 случая коронавируса, среди них 102 403 летальные.
- В конце января – начале февраля в Украине стремительно возросло количество больных коронавирусом.
- За прошедшие сутки, 10 февраля, в Украине обнаружили 41 229 новых случая коронавируса.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал