Коронавирус станет эндемическим

Дело в том, что пожилые люди защищены от новых инфекций, поскольку ранее болели или вакцинировались. Поэтому ученые предположили, что в течение следующих нескольких лет COVID-19 станет эндемическим.

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То есть, он может вести себя так же как другие коронавирусы обычной простуды. Они поражают преимущественно маленьких детей, которые еще не были привиты или не претерпели влияние вируса.

"Поскольку среди детей тяжесть COVID-19 обычно ниже, ожидается, что общая нагрузка от этой болезни уменьшится", – отметили ученые.

Наши результаты моделирования свидетельствуют о том, что риск заражения, скорее всего, перенесется на младших детей, поскольку у взрослого сообщества будет иммунитет или из-за вакцинации, или из-за влияния вируса,

– подчеркнул Отар Бьорнстад из Университета Осло.

Он пояснил, что такие сдвиги наблюдались и в других коронавирусах и вирусах гриппа, когда они появились, а потом стали эндемичными.

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