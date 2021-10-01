За несколько минут: новый метод тестирования на коронавирус
Источник:MedicalxPress
Новый метод диагностики COVID-19 на основе антигенов разработали в лаборатории Северо-Западного университета в США. Во время экспериментов тест показал 100% точность.
Как работает новый метод
Испытывая методику, ученые получали результат за 5 и менее чем за 3 минуты. Экспресс-тест использует наномеханическую платформу для выявления нескольких поверхностных белков вируса COVID-19, таким образом он показывает возможность дифференциации между различными вариантами вируса.
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Тест с высокой чувствительностью может быть методом быстрого обнаружения COVID-19, по аналогии с алкотестером.
Платформа, в которой используются микроскопические кантилевера (микромеханические зонды), была первоначально разработана 15 лет назад для выявления взаимодействий белков с ДНК.
Мы были рады применить эту технологию, потому что это микро- и наносистемы, которым не нужно много вирусного материала для определения патогена,
– сказал Дравида.
Что такое микромеханические зонды
Микрозонды могут ускорить процесс обнаружения вируса всего до 2 -3 минут, потому что они используют специфическое поверхностное связывание.
После оптимизации старой технологии для использования с электронными изображениями лаборатория Дравиды работала с учеными из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, чтобы получить образцы мазков пациентов.
Ученые обнаружили, что технология не ограничивается обнаружением COVID-19.
В будущем ученые планируют протестировать интегрированную технологию, чтобы одновременно выявлять множественные вирусные нагрузки.