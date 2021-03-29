28 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 1 585 громадян України. Водночас 3 області не провели жодного щеплення.

Статистика вакцинації в Україні

У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID-19. У Кіровоградській області вакцинували 10 людей.

До теми COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих, 178 – померли

У Києві та в Київській області в неділю зробили по 20 щеплень. Також 20 ампул препарату використали на Волині, по 30 – у Миколаївській та Сумській областях.

Найбільше щеплень у неділю зробили в Харківській (230), Полтавській (190), Івано-Франківській (175), Херсонській (140) і Житомирській (120) областях.

Щеплення проводили 51 мобільна бригада з імунізації та 72 пункти щеплення.

Головне про вакцинацію проти СOVID-19

Вакцинація стартувала 24 лютого препаратом CoviShield, тобто AstraZeneca.

Загалом щеплення проти коронавірусу отримали вже 198 464 мешканців країни, з них одна людина отримала дві дози вакцини, решта – лише першу.

Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 людини.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу