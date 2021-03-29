28 марта первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 585 граждан Украины. В то же время 3 области не провели ни одной прививки.

Статистика вакцинации в Украине

В Донецкой, Луганской, Ровненской и Черниговской областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID-19. В Кировоградской области вакцинировали 10 человек.

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В Киеве и в Киевской области в воскресенье сделали по 20 прививок. Также 20 ампул препарата использовали на Волыни, по 30 – в Николаевской и Сумской областях.

Больше всего прививок в воскресенье сделали в Харьковской (230), Полтавской (190), Ивано-Франковской (175), Херсонской (140) и Житомирской (120) областях.

Прививки проводила 51 мобильная бригада по иммунизации и 72 пункта прививки.

Главное о вакцинации против СOVID-19

Вакцинация стартовала 24 февраля препаратом CoviShield, то есть AstraZeneca.

В целом прививку против коронавируса получили уже 198 464 жителей страны, из них один человек получил две дозы вакцины, остальные – первую.

По состоянию на 28 марта в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 364 104 человека.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала