За последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за прошлый месяц

За прошедшую неделю, а именно с 5 по 11 июля, в Украине сделали 563 952 прививки против коронавируса. Это значительно больше, чем в течение всего прошлого месяца.

Так, за период с 8 июня по 4 июля в Украине против коронавируса вакцинировали 440 614 человек. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что темп иммунизации в стране увеличивается шестую неделю подряд и фиксируются рекорды вакцинации за сутки.

К теме Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу

При этом он подчеркнул, что вакцинация является вопросом национальной безопасности.

Чем быстрее будут темпы вакцинации, тем больше людей мы защитим в том числе и от нового Дельта-штамма коронавируса. Украина в полной мере обеспечена вакцинами и они стабильно поступают к нам,

– заявил Шмыгаль.

К слову, в ближайшее время к нам поступят 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech.

Актуальные данные о COVID-вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали 101 246 человек. Первую дозу препарата получили 57 827 человек, а 43 419 – вторую.

В общем, с начала вакцинальной кампании привиты 2 415 054 человека. Из них первую дозу получили 2 415 052, а еще 1 258 703 – вторую.

Всего в стране проведено 3 673 755 прививок против коронавируса.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала