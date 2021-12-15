За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали почти 143 тысячи украинцев

Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине продолжают расти. В частности, во вторник, 14 декабря, прививки сделали почти 143 тысячам человек.

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 14 221 538 человек.

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14 221 536 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы 12 640 221 человек. В общей сложности в стране провели 26 861 757 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,

Coronavac – 4 665 888,

AstraZeneca – 1 606 063,

Moderna – 1 428 400,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Сколько людей вакцинировались за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 14 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 142 921 человек. Первую дозу получили 47 137 человек, а остальные 95 784 – вторую.

Прививка проводилась 844 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 341 пункте прививки и в 457 центрах вакцинации населения.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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