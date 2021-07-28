В больницы были госпитализированы 507 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 15 пациентов умерли.
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Зато еще 459 человек выписали в связи с выздоровлением.
За этот же период в стране провели 46 244 тестирования на коронавирус. 20 673 из них совершили методом ПЦР.
Зато образцы 8 592 человек протестовали методом ИФА, а еще 16 979 – на антиген к SARS-CoV-2 с помощью экспресс-тестов.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 189 случаев,
- Винницкая область – 27 случаев,
- Волынская область – 6 случаев,
- Днепропетровская область – 24 случая,
- Донецкая область – 70 случаев,
- Житомирская область – 7 случаев,
- Закарпатская область – 4 случая,
- Запорожская область – 53 случая,
- Ивано-Франковская область – 9 случаев,
- Киевская область – 17 случаев,
- Кировоградская область – 2 случая,
- Луганская область – 30 случаев,
- Львовская область – 23 случая,
- Николаевская область – 13 случаев,
- Одесская область – 47 случаев,
- Полтавская область – 18 случаев,
- Ровненская область – 8 случаев,
- Сумская область – 27 случаев,
- Тернопольская область – 12 случаев,
- Харьковская область – 32 случая,
- Херсонская область – 43 случая,
- Хмельницкая область – 14 случаев,
- Черкасская область – 27 случаев,
- Черновицкая область – 10 случаев,
- Черниговская область – 5 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала