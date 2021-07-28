В больницы были госпитализированы 507 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 15 пациентов умерли.

Днем ранее Новости о коронавирусе 27 июля: первая смерть из-за Дельты в Украине, рекорд в Токио

Зато еще 459 человек выписали в связи с выздоровлением.

За этот же период в стране провели 46 244 тестирования на коронавирус. 20 673 из них совершили методом ПЦР.

Зато образцы 8 592 человек протестовали методом ИФА, а еще 16 979 – на антиген к SARS-CoV-2 с помощью экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 250 061 инфицированного,

выздоровели – 2 185 339 больных,

умерли – 52 891 пациент,

провели ПЦР-тестов – 11 321 947.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 189 случаев,

Винницкая область – 27 случаев,

Волынская область – 6 случаев,

Днепропетровская область – 24 случая,

Донецкая область – 70 случаев,

Житомирская область – 7 случаев,

Закарпатская область – 4 случая,

Запорожская область – 53 случая,

Ивано-Франковская область – 9 случаев,

Киевская область – 17 случаев,

Кировоградская область – 2 случая,

Луганская область – 30 случаев,

Львовская область – 23 случая,

Николаевская область – 13 случаев,

Одесская область – 47 случаев,

Полтавская область – 18 случаев,

Ровненская область – 8 случаев,

Сумская область – 27 случаев,

Тернопольская область – 12 случаев,

Харьковская область – 32 случая,

Херсонская область – 43 случая,

Хмельницкая область – 14 случаев,

Черкасская область – 27 случаев,

Черновицкая область – 10 случаев,

Черниговская область – 5 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала