За прошедшие сутки в Украине обнаружили около 700 новых COVID-больных

28 июля 2021 , 08:22
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Источник:

Минздрав

Согласно данным Центра общественного здоровья, в течение минувших суток, 27 июля, в Украине зафиксировали 681 нового больного коронавирусом. Из них 37 детей и 5 медработников.

В больницы были госпитализированы 507 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 15 пациентов умерли.

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Зато еще 459 человек выписали в связи с выздоровлением.

За этот же период в стране провели 46 244 тестирования на коронавирус. 20 673 из них совершили методом ПЦР.

Зато образцы 8 592 человек протестовали методом ИФА, а еще 16 979 – на антиген к SARS-CoV-2 с помощью экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине:

  • обнаружили – 2 250 061 инфицированного,
  • выздоровели – 2 185 339 больных,
  • умерли – 52 891 пациент,
  • провели ПЦР-тестов – 11 321 947.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 189 случаев,
  • Винницкая область – 27 случаев,
  • Волынская область – 6 случаев,
  • Днепропетровская область – 24 случая,
  • Донецкая область – 70 случаев,
  • Житомирская область – 7 случаев,
  • Закарпатская область – 4 случая,
  • Запорожская область – 53 случая,
  • Ивано-Франковская область – 9 случаев,
  • Киевская область – 17 случаев,
  • Кировоградская область – 2 случая,
  • Луганская область – 30 случаев,
  • Львовская область – 23 случая,
  • Николаевская область – 13 случаев,
  • Одесская область – 47 случаев,
  • Полтавская область – 18 случаев,
  • Ровненская область – 8 случаев,
  • Сумская область – 27 случаев,
  • Тернопольская область – 12 случаев,
  • Харьковская область – 32 случая,
  • Херсонская область – 43 случая,
  • Хмельницкая область – 14 случаев,
  • Черкасская область – 27 случаев,
  • Черновицкая область – 10 случаев,
  • Черниговская область – 5 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт