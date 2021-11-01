При этом за минувшие сутки, 31 октября, в Украине против коронавируса вакцинировали 117 818 человек. 89 546 из них получили первую дозу, а остальные 28 272 – вторую.

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Прививка проводилась 631 мобильной бригадой по иммунизации, в 2044 пунктах прививки и в 423 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев. 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины. Вместо этого полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

В общей сложности в стране провели 17 695 591 COVID-прививки.

Какие вакцины использовались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 038 646,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 257 792,

AstraZeneca – 1 339 428,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi.



Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.