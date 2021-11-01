За прошедшую неделю вакцинировали больше украинцев, чем за весь июнь
Источник:Минздрав
За прошедшую неделю в Украине провели 1 740 231 прививку. В Минздраве отметили, что это больше, чем за весь июнь.
При этом за минувшие сутки, 31 октября, в Украине против коронавируса вакцинировали 117 818 человек. 89 546 из них получили первую дозу, а остальные 28 272 – вторую.
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Прививка проводилась 631 мобильной бригадой по иммунизации, в 2044 пунктах прививки и в 423 центрах вакцинации.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев. 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины. Вместо этого полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за границей).
В общей сложности в стране провели 17 695 591 COVID-прививки.
Какие вакцины использовались:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 038 646,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 257 792,
- AstraZeneca – 1 339 428,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала