Наименьший приоритет у неэкстренных случаев. В принципе, они вообще не относятся к сфере экстренной помощи или медицины катастроф, поэтому "скорая" вправе вообще не приехать на такой вызов. Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК Владимир Ананевич.
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Приоритет предоставляют двум видам вызовов
Самый высокий приоритет у критических случаев. Это когда пациент находится в угрожающем для жизни состоянии. Второй приоритет – категория "экстренные". Это когда нет прямой угрозы жизни, но есть значительная угроза здоровью пациента и промедление может поставить под угрозу и жизнь.
В то же время неэкстренные случаи – это обычные пациенты. К примеру, люди с хроническими болезнями или люди с гипертонией, которые должны регулярно принимать лекарственные средства, чтобы их состояние не ухудшалось. То есть, если бы такие пациенты следили за своим состоянием здоровья, у них бы не было повода вызывать скорую.
Также многие вызывают "103" для того, чтобы им просто измерили давление.
За сколько времени карета "скорой" должна прибыть на место вызова
Это зависит от классификации вызова:
- Критический вызов – до 10 минут,
- Экстренный вызов – до 20 минут.
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