За сколько времени "скорая" должна прибыть на место и у каких вызовов наибольший приоритет

Для бригады экстренной помощи важна каждая минута. Задача диспетчера – четко установить, правда ли и как быстро человеку нужна помощь.

Наименьший приоритет у неэкстренных случаев. В принципе, они вообще не относятся к сфере экстренной помощи или медицины катастроф, поэтому "скорая" вправе вообще не приехать на такой вызов. Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК Владимир Ананевич.

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Приоритет предоставляют двум видам вызовов

Самый высокий приоритет у критических случаев. Это когда пациент находится в угрожающем для жизни состоянии. Второй приоритет – категория "экстренные". Это когда нет прямой угрозы жизни, но есть значительная угроза здоровью пациента и промедление может поставить под угрозу и жизнь.

В то же время неэкстренные случаи – это обычные пациенты. К примеру, люди с хроническими болезнями или люди с гипертонией, которые должны регулярно принимать лекарственные средства, чтобы их состояние не ухудшалось. То есть, если бы такие пациенты следили за своим состоянием здоровья, у них бы не было повода вызывать скорую.

Также многие вызывают "103" для того, чтобы им просто измерили давление.

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем и его коллегами читайте в рамках проекта "Интервью24".

За сколько времени карета "скорой" должна прибыть на место вызова

Это зависит от классификации вызова:

Критический вызов – до 10 минут,

Экстренный вызов – до 20 минут.

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