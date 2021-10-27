Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Чернигова Владислав Атрошенко. По его словам, город не сможет к 2022 году вакцинировать 70% людей.

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"Что касается поддельных сертификатов, то удачно говорят, что люди покупают билет на кладбище за свои деньги. Я считаю, что это дело правоохранительных органов. Покупать поддельные сертификаты со всеми рисками это идиотизм. Очевидно, что если есть запрос, то будет и предложение ", – рассказал Атрошенко.

Какая ситуация в городе

В красную зону Чернигов перейдет 30 октября. Мэр рассказал, что в городе работают 12 бригад скорой помощи, а ситуация в целом находится под контролем.

"Это уже второй год этой пандемии и представители бизнеса, руководители будут относиться к этому сознательно. У нас есть отдельные вопросы относительно рынков. Мы будем работать в рамках тех мер, которые рекомендует Кабинет Министров Украины. Будем стараться реально работать, чтобы сохранить жизнь людей".

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