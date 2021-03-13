За минувшие сутки, 12 марта, 9 304 человека привиты против коронавирусной инфекции вакциной Covisheld (AstraZeneca).

От начала кампании привито 47 541 человек, пока все из них получили первую дозу вакцины.

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За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее – в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах 12 марта

Винницкая область – 400 прививок;

Волынская область – 310 прививок;

Днепропетровская область – 550 прививок;

Донецкая область – 540 прививок;

Житомирская область – 170 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 360 прививок;

Ивано-Франковская область – 374 прививки;

Киевская область – 690 прививок;

Кировоградская область – 220 прививок;

Луганская область – 160 прививок;

Львовская область – 330 прививок;

г. Киев – 340 прививок;

Николаевская область – 430 прививок;

Одесская область – 210 прививок;

Полтавская область – 530 прививок;

Ровненская область – 280 прививок;

Сумская область – 440 прививок;

Тернопольская область – 570 прививок;

Харьковская область – 290 прививок;

Херсонская область – 560 прививок;

Хмельницкая область – 250 прививок;

Черновицкая область – 420 прививок;

Черниговская область – 130 прививок;

Черкасская область – 470 прививок.

Статистика распространения коронавируса

За минувшие сутки, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 451 744 человека;

выздоровело – 1 219 773 человека;

летальных исходов – 28 158.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал