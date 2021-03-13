За сутки 9 304 человека получили прививки против коронавируса
За минувшие сутки, 12 марта, 9 304 человека привиты против коронавирусной инфекции вакциной Covisheld (AstraZeneca).
Источник:телеграм-канал " Коронавирус_инфо"
От начала кампании привито 47 541 человек, пока все из них получили первую дозу вакцины.
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За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее – в Черниговской области (756 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах 12 марта
- Винницкая область – 400 прививок;
- Волынская область – 310 прививок;
- Днепропетровская область – 550 прививок;
- Донецкая область – 540 прививок;
- Житомирская область – 170 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 360 прививок;
- Ивано-Франковская область – 374 прививки;
- Киевская область – 690 прививок;
- Кировоградская область – 220 прививок;
- Луганская область – 160 прививок;
- Львовская область – 330 прививок;
- г. Киев – 340 прививок;
- Николаевская область – 430 прививок;
- Одесская область – 210 прививок;
- Полтавская область – 530 прививок;
- Ровненская область – 280 прививок;
- Сумская область – 440 прививок;
- Тернопольская область – 570 прививок;
- Харьковская область – 290 прививок;
- Херсонская область – 560 прививок;
- Хмельницкая область – 250 прививок;
- Черновицкая область – 420 прививок;
- Черниговская область – 130 прививок;
- Черкасская область – 470 прививок.
Статистика распространения коронавируса
За минувшие сутки, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 451 744 человека;
- выздоровело – 1 219 773 человека;
- летальных исходов – 28 158.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал
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