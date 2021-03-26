За минувшие сутки, 25 марта, в Украине зафиксировали 18 132 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди новых больных – 923 ребенка и 435 медработников.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки госпитализированы 4 826 человек. К сожалению, 326 украинцев умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 25 марта.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и в г. Киев (1 164).

За все время пандемии в Украине: заболело – 1 614 707 человек;

выздоровело – 1 290 158 человек;

летальных исходов – 31 461;

Количество заболеваний в регионах за 25 марта и количество прививок :

г. Киев – 1 164 случая / 1 850 прививок;

Винницкая область – 848 случаев/ 1 150 прививок;

Волынская область – 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область – 1 358 случаев/ 1 380 прививок;

Донецкая область – 725 случаев/ 130 прививок;

Житомирская область – 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская – 429 случаев/ 510 прививок;

Запорожская область – 519 случаев / 510 прививок;

Ивано – Франковская область – 402 случая / 918 прививок;

Киевская область – 1 139 случаев / 1 380 прививок;

Кировоградская область – 193 случая / 630 прививок;

Луганская область – 131 случай / 280 прививок;

Львовская область – 1 304 случая / 1 050 прививок;

Николаевская область – 534 случая / 760 прививок;

Одесская область – 1 545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область – 669 случаев / 690 прививок;

Ровенская область – 554 случая / 670 прививок;

Сумская область – 633 случая/ 1 100 прививок;

Тернопольская область – 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область – 1 204 случая / 480 прививок;

Херсонская область – 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область – 1 040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область – 704 случая/ 1 000 прививок;

Черновицкая область – 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область – 399 случаев / 440 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

25 марта было совершено 119 087 тестирований (методом ПЦР – 53 495, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 832). Всего с начала пандемии в Украине проведено 7 889 544 ПЦР-тестов.

Как продолжается вакцинация против коронавируса

За минувшие сутки, 25 марта, в Украине 18 738 человек привито против COVID-19.

С начала вакцинальной кампании привито 174 325 человек, из них получили 1 дозу – 174 324 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Известно, что прививка проводилась 168 мобильными бригадами по иммунизации и 483 пунктами прививки. По состоянию на 25 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 людей.

К слову, вчера, 25 марта, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса от производителя Sinovac в размер 200 тысяч доз из Китая. Всего у Sinovac Украина заказала 2 миллиона доз этой вакцины.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала