За сутки более 18 тысяч украинцев заболели коронавирусом: неутешительная статистика
За минувшие сутки, 25 марта, в Украине зафиксировали 18 132 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди новых больных – 923 ребенка и 435 медработников.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки госпитализированы 4 826 человек. К сожалению, 326 украинцев умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 25 марта.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и в г. Киев (1 164).
Количество заболеваний в регионах за 25 марта и количество прививок :
- г. Киев – 1 164 случая / 1 850 прививок;
- Винницкая область – 848 случаев/ 1 150 прививок;
- Волынская область – 356 случаев / 360 прививок;
- Днепропетровская область – 1 358 случаев/ 1 380 прививок;
- Донецкая область – 725 случаев/ 130 прививок;
- Житомирская область – 891 случай / 780 прививок;
- Закарпатская – 429 случаев/ 510 прививок;
- Запорожская область – 519 случаев / 510 прививок;
- Ивано – Франковская область – 402 случая / 918 прививок;
- Киевская область – 1 139 случаев / 1 380 прививок;
- Кировоградская область – 193 случая / 630 прививок;
- Луганская область – 131 случай / 280 прививок;
- Львовская область – 1 304 случая / 1 050 прививок;
- Николаевская область – 534 случая / 760 прививок;
- Одесская область – 1 545 случаев / 330 прививок;
- Полтавская область – 669 случаев / 690 прививок;
- Ровенская область – 554 случая / 670 прививок;
- Сумская область – 633 случая/ 1 100 прививок;
- Тернопольская область – 627 случаев / 820 прививок;
- Харьковская область – 1 204 случая / 480 прививок;
- Херсонская область – 177 случаев / 950 прививок;
- Хмельницкая область – 1 040 случаев / 240 прививок;
- Черкасская область – 704 случая/ 1 000 прививок;
- Черновицкая область – 587 случаев / 330 прививок;
- Черниговская область – 399 случаев / 440 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
25 марта было совершено 119 087 тестирований (методом ПЦР – 53 495, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 832). Всего с начала пандемии в Украине проведено 7 889 544 ПЦР-тестов.
Как продолжается вакцинация против коронавируса
За минувшие сутки, 25 марта, в Украине 18 738 человек привито против COVID-19.
С начала вакцинальной кампании привито 174 325 человек, из них получили 1 дозу – 174 324 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
Известно, что прививка проводилась 168 мобильными бригадами по иммунизации и 483 пунктами прививки. По состоянию на 25 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 людей.
К слову, вчера, 25 марта, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса от производителя Sinovac в размер 200 тысяч доз из Китая. Всего у Sinovac Украина заказала 2 миллиона доз этой вакцины.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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