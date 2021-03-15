За сутки более 2 тысяч украинцев получили вакцину против COVID-19: статистика
За минувшие сутки, 14 марта 2021 года, в Украине привито против коронавирусной инфекции препаратом Covisheld (AstraZeneca) 2 018 человек.
Источник:Телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса привито 53 155 человек, из них получили 1 дозу – 53 155 человек.
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За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки).
Наименьшее – в Черниговской области (1 006 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за 14 марта
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 90 прививок;
- Днепропетровская область – 170 прививок;
- Донецкая область – 260 прививок;
- Житомирская область – 70 прививок;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Ивано-Франковская область – 18 прививок;
- Киевская область – 230 прививок;
- Кировоградская область – 30 прививок;
- Луганская область – 170 прививок;
- Львовская область – 50 прививок;
- Николаевская область – 80 прививок;
- Одесская область – 160 прививок;
- Полтавская область – 80 прививок;
- Сумская область – 50 прививок;
- Тернопольская область – 100 прививок;
- Харьковская область – 60 прививок;
- Херсонская область – 100 прививок;
- Хмельницкая область – 60 прививок;
- Черновицкая область – 120 прививок;
- Черниговская область – 80 прививок.
К слову, за прошедшие сутки, 14 марта, количество заболевших украинцев коронавирусом выросло на 6 792 человек. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине подтвердили инфицирование 1 467 548 человек, выздоровели – 1 226 007 человек. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 28 433 людей.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал
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