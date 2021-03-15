За минувшие сутки, 14 марта 2021 года, в Украине привито против коронавирусной инфекции препаратом Covisheld (AstraZeneca) 2 018 человек.

С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса привито 53 155 человек, из них получили 1 дозу – 53 155 человек.

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За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки).

Наименьшее – в Черниговской области (1 006 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за 14 марта

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 90 прививок;

Днепропетровская область – 170 прививок;

Донецкая область – 260 прививок;

Житомирская область – 70 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Ивано-Франковская область – 18 прививок;

Киевская область – 230 прививок;

Кировоградская область – 30 прививок;

Луганская область – 170 прививок;

Львовская область – 50 прививок;

Николаевская область – 80 прививок;

Одесская область – 160 прививок;

Полтавская область – 80 прививок;

Сумская область – 50 прививок;

Тернопольская область – 100 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 100 прививок;

Хмельницкая область – 60 прививок;

Черновицкая область – 120 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.

К слову, за прошедшие сутки, 14 марта, количество заболевших украинцев коронавирусом выросло на 6 792 человек. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине подтвердили инфицирование 1 467 548 человек, выздоровели – 1 226 007 человек. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 28 433 людей.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал