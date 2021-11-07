Многих граждан с осложнениями сразу везут в больницу, ведь во время соответствующей волны коронавируса пневмония развивается очень быстро. Фельдшер областного центра экстренной медицинской помощи Вячеслав Головаш рассказал, что люди запуганы и не знают, куда обращаться.

Обратите внимание Черкасщина скоро может попасть в красную зону

Диспетчеры работают в усиленном режиме

Усиленно работают и в диспетчерском управлении Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи. 6 диспетчеров в день принимают полторы тысячи вызовов, половина из которых из-за COVID-19.

Но соответствующий ритм работы выдерживают не все – только за месяц в управлении уволились два диспетчера.

Не выдерживают такой нагрузки, также – психологической и моральной,

– рассказала Ирина Попович, руководитель оперативно-диспетчерского управления.

В центре экстренной помощи ни одна бригада не стоит без работы долго. Медики подсчитывали: бывает, что за сутки на базе остаются всего 2 – 3 часа. Вакцинированные работники болеют в большинстве своем не долго и в легкой форме, соответственно, быстро возвращаются к работе.

Вижу пример своей организации, когда вакцинированные люди переносят (вирус – 24 канал) гораздо легче. Пока что медицина выдерживает, что будет завтра – я не знаю. Игорь Фесун Руководитель областного центра экстренной медицинской помощи

В Черкасской области привились 96% работников экстренной помощи

Работники скорой призвали людей не верить в фейки вокруг вакцинации и прививаться. И это показывают на собственном примере – в Черкасской области вакцину от COVID-19 получили 96% работников экстренной помощи, и среди экстренных служб – это самый высокий показатель в Украине.

Важно Какие симптомы коронавируса у вакцинированных

Без инъекций только те, у кого есть противопоказания. В то же время, количество больных в регионе, как и по всей стране, увеличивается ежедневно. Общий уровень вакцинации невысокий.

Сейчас в Черкасской области необходимые две дозы вакцины получило примерно 260 тысяч человек, а это всего лишь 22% населения региона.

Бригады медиков в Черкассах работают в усиленном режиме: смотрите видео