За сутки – более 22 тысяч COVID-больных, госпитализаций до сих пор много

21 октября 2021 , 08:18
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Источник:

Минздрав Украины

За предыдущие сутки, 20 октября, в Украине обнаружили 22 415 новых больных COVID-19. Среди них – 1 771 ребенок и 345 медицинских работников. От COVID-19 вакцинировали более 251 тысячи украинцев за этот период.

Статистика распространения болезни

В помощи медиков нуждались 4 892 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – их госпитализировали в больницы. К сожалению, еще 546 жителей Украины умерли вследствие болезни. В то же время выздоровели 8 036 пациентов.

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Количество новых случаев и смертей – абсолютный антирекорд с начала пандемии.

Темпы тестирования населения

  • За прошедшие сутки в Украине провели почти 136 тысяч различных тестирований на коронавирус.
  • Всего за все время пандемии в стране провели 13 781 546 исследований методом ПЦР.
С начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 701 600 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Болезнь удалось преодолеть 2 352 835 людям. Но, к сожалению, из жизни ушли 62 389 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1 192 случая;
  • Винницкая область – 462 случая;
  • Волынская область – 436 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 308 случаев;
  • Донецкая область – 1 058 случаев;
  • Житомирская область – 1 562 случая;
  • Закарпатская область – 319 случаев;
  • Запорожская область – 1 355 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 861 случай;
  • Киевская область – 728 случаев;
  • Кировоградская область – 156 случаев;
  • Луганская область – 819 случаев;
  • Львовская область – 1 388 случаев;
  • Николаевская область – 410 случаев;
  • Одесская область – 1 528 случаев;
  • Полтавская область – 996 случаев;
  • Ровненская область – 705 случаев;
  • Сумская область – 1 100 случаев;
  • Тернопольская область – 787 случаев;
  • Харьковская область – 1 319 случаев;
  • Херсонская область – 1 143 случая;
  • Хмельницкая область – 1 002 случая;
  • Черкасская область – 469 случаев;
  • Черновицкая область – 578 случаев;
  • Черниговская область – 734 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как продвигается вакцинальная кампания

С начала вакцинальной кампании привили 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 743 615 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего провели 15 117 165 прививок.

Отметим, что старт COVID-вакцинации в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська