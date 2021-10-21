За сутки – более 22 тысяч COVID-больных, госпитализаций до сих пор много

За предыдущие сутки, 20 октября, в Украине обнаружили 22 415 новых больных COVID-19. Среди них – 1 771 ребенок и 345 медицинских работников. От COVID-19 вакцинировали более 251 тысячи украинцев за этот период.

Статистика распространения болезни

В помощи медиков нуждались 4 892 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – их госпитализировали в больницы. К сожалению, еще 546 жителей Украины умерли вследствие болезни. В то же время выздоровели 8 036 пациентов.

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Количество новых случаев и смертей – абсолютный антирекорд с начала пандемии.

Темпы тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели почти 136 тысяч различных тестирований на коронавирус.

Всего за все время пандемии в стране провели 13 781 546 исследований методом ПЦР.

в Украине официально подтвердили 2 701 600 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Болезнь удалось преодолеть 2 352 835 людям. Но, к сожалению, из жизни ушли 62 389 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 192 случая;

Винницкая область – 462 случая;

Волынская область – 436 случаев;

Днепропетровская область – 1 308 случаев;

Донецкая область – 1 058 случаев;

Житомирская область – 1 562 случая;

Закарпатская область – 319 случаев;

Запорожская область – 1 355 случаев;

Ивано-Франковская область – 861 случай;

Киевская область – 728 случаев;

Кировоградская область – 156 случаев;

Луганская область – 819 случаев;

Львовская область – 1 388 случаев;

Николаевская область – 410 случаев;

Одесская область – 1 528 случаев;

Полтавская область – 996 случаев;

Ровненская область – 705 случаев;

Сумская область – 1 100 случаев;

Тернопольская область – 787 случаев;

Харьковская область – 1 319 случаев;

Херсонская область – 1 143 случая;

Хмельницкая область – 1 002 случая;

Черкасская область – 469 случаев;

Черновицкая область – 578 случаев;

Черниговская область – 734 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как продвигается вакцинальная кампания

С начала вакцинальной кампании привили 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 743 615 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего провели 15 117 165 прививок.

, что старт COVID-вакцинации в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала