За сутки – более 22 тысяч COVID-больных, госпитализаций до сих пор много
Источник:Минздрав Украины
За предыдущие сутки, 20 октября, в Украине обнаружили 22 415 новых больных COVID-19. Среди них – 1 771 ребенок и 345 медицинских работников. От COVID-19 вакцинировали более 251 тысячи украинцев за этот период.
Статистика распространения болезни
В помощи медиков нуждались 4 892 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – их госпитализировали в больницы. К сожалению, еще 546 жителей Украины умерли вследствие болезни. В то же время выздоровели 8 036 пациентов.
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Количество новых случаев и смертей – абсолютный антирекорд с начала пандемии.
Темпы тестирования населения
- За прошедшие сутки в Украине провели почти 136 тысяч различных тестирований на коронавирус.
- Всего за все время пандемии в стране провели 13 781 546 исследований методом ПЦР.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 192 случая;
- Винницкая область – 462 случая;
- Волынская область – 436 случаев;
- Днепропетровская область – 1 308 случаев;
- Донецкая область – 1 058 случаев;
- Житомирская область – 1 562 случая;
- Закарпатская область – 319 случаев;
- Запорожская область – 1 355 случаев;
- Ивано-Франковская область – 861 случай;
- Киевская область – 728 случаев;
- Кировоградская область – 156 случаев;
- Луганская область – 819 случаев;
- Львовская область – 1 388 случаев;
- Николаевская область – 410 случаев;
- Одесская область – 1 528 случаев;
- Полтавская область – 996 случаев;
- Ровненская область – 705 случаев;
- Сумская область – 1 100 случаев;
- Тернопольская область – 787 случаев;
- Харьковская область – 1 319 случаев;
- Херсонская область – 1 143 случая;
- Хмельницкая область – 1 002 случая;
- Черкасская область – 469 случаев;
- Черновицкая область – 578 случаев;
- Черниговская область – 734 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как продвигается вакцинальная кампания
С начала вакцинальной кампании привили 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 743 615 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
Всего провели 15 117 165 прививок.Отметим, что старт COVID-вакцинации в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала