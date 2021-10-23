Ситуация с коронавирусом до сих пор напряженная
В больницы госпитализировали 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациентов. В то же время выздоровели – 8 330 человек.
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Темпы тестирований
За прошедшие сутки в Украине провели 137 624 теста на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 72808;
- методом ИФА – 17738;
- исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 078.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1221 случай;
- Винницкая область – 428 случаев;
- Волынская область – 517 случаев;
- Днепропетровская область – 1832 случая;
- Донецкая область – 1230 случаев;
- Житомирская область – 1145 случаев;
- Закарпатская область – 350 случаев;
- Запорожская область – 1136 случаев;
- Ивано – Франковская область – 638 случаев;
- Киевская область – 975 случаев;
- Кировоградская область – 157 случаев;
- Луганская область – 652 случая;
- Львовская область – 1754 случая;
- Николаевская область – 483 случая;
- Одесская область – 1499 случаев;
- Полтавская область – 1094 случая;
- Ровненская область – 946 случаев;
- Сумская область – 1085 случаев;
- Тернопольская область – 557 случаев;
- Харьковская область – 1409 случаев;
- Херсонская область – 956 случаев;
- Хмельницкая область – 1075 случаев;
- Черкасская область – 683 случая;
- Черновицкая область – 576 случаев;
- Черниговская область – 831 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика распространения пандемии
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек.
Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.
Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали почти 290 тысяч украинцев
За сутки 22 октября – 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы – 86 203 человека.
За все время пандемии в Украине
От начала вакцинальной кампании вакцинировали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 15 676 299 прививок.