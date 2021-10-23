Ситуация с коронавирусом до сих пор напряженная

В больницы госпитализировали 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациентов. В то же время выздоровели – 8 330 человек.

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Темпы тестирований

За прошедшие сутки в Украине провели 137 624 теста на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 72808;
  • методом ИФА – 17738;
  • исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 078.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1221 случай;
  • Винницкая область – 428 случаев;
  • Волынская область – 517 случаев;
  • Днепропетровская область – 1832 случая;
  • Донецкая область – 1230 случаев;
  • Житомирская область – 1145 случаев;
  • Закарпатская область – 350 случаев;
  • Запорожская область – 1136 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 638 случаев;
  • Киевская область – 975 случаев;
  • Кировоградская область – 157 случаев;
  • Луганская область – 652 случая;
  • Львовская область – 1754 случая;
  • Николаевская область – 483 случая;
  • Одесская область – 1499 случаев;
  • Полтавская область – 1094 случая;
  • Ровненская область – 946 случаев;
  • Сумская область – 1085 случаев;
  • Тернопольская область – 557 случаев;
  • Харьковская область – 1409 случаев;
  • Херсонская область – 956 случаев;
  • Хмельницкая область – 1075 случаев;
  • Черкасская область – 683 случая;
  • Черновицкая область – 576 случаев;
  • Черниговская область – 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика распространения пандемии

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек.

Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.

Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали почти 290 тысяч украинцев

За сутки 22 октября – 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы – 86 203 человека.

За все время пандемии в Украине

От начала вакцинальной кампании вакцинировали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок.