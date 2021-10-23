За сутки – более 23,2 тысячи COVID-инфицированных: заболеваемость держится на высоком уровне

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. Среди них 1 777 детей и 438 медработников. Вакцинировали рекордное количество людей.

Ситуация с коронавирусом до сих пор напряженная

В больницы госпитализировали 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациентов. В то же время выздоровели – 8 330 человек.

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Темпы тестирований

За прошедшие сутки в Украине провели 137 624 теста на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 72808;

методом ИФА – 17738;

исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 078.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1221 случай;

Винницкая область – 428 случаев;

Волынская область – 517 случаев;

Днепропетровская область – 1832 случая;

Донецкая область – 1230 случаев;

Житомирская область – 1145 случаев;

Закарпатская область – 350 случаев;

Запорожская область – 1136 случаев;

Ивано – Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 975 случаев;

Кировоградская область – 157 случаев;

Луганская область – 652 случая;

Львовская область – 1754 случая;

Николаевская область – 483 случая;

Одесская область – 1499 случаев;

Полтавская область – 1094 случая;

Ровненская область – 946 случаев;

Сумская область – 1085 случаев;

Тернопольская область – 557 случаев;

Харьковская область – 1409 случаев;

Херсонская область – 956 случаев;

Хмельницкая область – 1075 случаев;

Черкасская область – 683 случая;

Черновицкая область – 576 случаев;

Черниговская область – 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика распространения пандемии

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек.

Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.

Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали почти 290 тысяч украинцев

За сутки 22 октября – 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы – 86 203 человека.

За все время пандемии в Украине

От начала вакцинальной кампании вакцинировали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования!