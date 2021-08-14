В больницы госпитализировали 641 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных – умерли.

Днем ранее Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти

Зато выздоровел от этого недуга – 791 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в столице – 198.

В течение 13 августа в Украине провели 51 151 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 24 962 человека,

методом ИФА – 9 121 человек,

экспресс-тестами – 17 068 человек.

Зато с начала пандемии в Украине провели 11 652 141 ПЦР-тестов.

Общая статистика

За все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 265 217 человек, 2 2 196 589 из которых уже выздоровели. Зато умерли от осложнений вируса 53 238 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 198 случаев;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 117 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 32 случая;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 77 случаев;

Ивано-Франковская область – 45 случаев;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 72 случая;

Николаевская область – 21 случай;

Одесская область – 81 случай;

Полтавская область – 30 случаев;

Ровненская область – 25 случаев;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 36 случаев;

Харьковская область – 138 случаев;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 57 случаев;

Черкасская область – 32 случая;

Черновицкая область – 29 случаев;

Черниговская область – 31 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​​Украина на 53 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 12 августа по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 53 место в мире и 13 — среди стран Европы.

Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения и на 29 — среди европейских стран.