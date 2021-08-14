За сутки COVID-19 в Украине заболели 1 353 человека, более 640-госпитализировали
Источник:Минздрав
За предыдущие сутки, 13 августа, в Украине обнаружили 1 353 больных коронавирусом. Из них 99 детей и 33 медработника.
В больницы госпитализировали 641 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных – умерли.
Днем ранее Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти
Зато выздоровел от этого недуга – 791 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в столице – 198.
В течение 13 августа в Украине провели 51 151 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 24 962 человека,
- методом ИФА – 9 121 человек,
- экспресс-тестами – 17 068 человек.
Зато с начала пандемии в Украине провели 11 652 141 ПЦР-тестов.
Общая статистика
За все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 265 217 человек, 2 2 196 589 из которых уже выздоровели. Зато умерли от осложнений вируса 53 238 украинцев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 198 случаев;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 11 случаев;
- Днепропетровская область – 117 случаев;
- Донецкая область – 98 случаев;
- Житомирская область – 32 случая;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 77 случаев;
- Ивано-Франковская область – 45 случаев;
- Киевская область – 60 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 40 случаев;
- Львовская область – 72 случая;
- Николаевская область – 21 случай;
- Одесская область – 81 случай;
- Полтавская область – 30 случаев;
- Ровненская область – 25 случаев;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 36 случаев;
- Харьковская область – 138 случаев;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 57 случаев;
- Черкасская область – 32 случая;
- Черновицкая область – 29 случаев;
- Черниговская область – 31 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Украина на 53 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19
- По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 12 августа по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 53 место в мире и 13 — среди стран Европы.
- Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения и на 29 — среди европейских стран.