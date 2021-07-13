Вторую дозу препарата получили 37 642 человека. Это означает, что они уже полностью завершили курс иммунизации.

К теме В ближайшее время в Украину приедут 2 COVID-вакцины: какие именно

В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов прививки и 34 центра вакцинации.

За 12 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 25 564,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 46 715,

AstraZeneca – 10 898.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 2 357 227 украинцев. 2 357 225 из них получили 1 дозу препарата, а вот полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 215 284. Всего в стране провели 3 572 509 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 750 974

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 758 347,

Привито вакциной AstraZeneca – 360 329,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 12 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.