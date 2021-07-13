За сутки COVID-прививки получили более 80 тысяч украинцев
13 июля 2021 , 10:55Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 12 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 83 177 человек. Первую дозу препарата получили 45 535 людей.
Вторую дозу препарата получили 37 642 человека. Это означает, что они уже полностью завершили курс иммунизации.
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В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов прививки и 34 центра вакцинации.
За 12 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Coronavac – 25 564,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 46 715,
- AstraZeneca – 10 898.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 2 357 227 украинцев. 2 357 225 из них получили 1 дозу препарата, а вот полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 215 284. Всего в стране провели 3 572 509 COVID-прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 750 974
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 758 347,
- Привито вакциной AstraZeneca – 360 329,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.