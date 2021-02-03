За сутки в Хмельницкой области не выявили ни одного больного коронавирусом
За минувшие сутки, 2 февраля, в Хмельницкой области не зарегистрировали ни одного пациента с COVID-19. Зато выздоровел еще 175 человек.
Источник: аппарат СНБО Украины
Так, согласно данным СНБО, со вчерашнего дня ни у одного жителя Хмельницкой области коронавирус не подтвердили.
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От болезни умер только 1 человек. Это самый низкий суточный показатель летальности в Украине за последние сутки. Такой же зарегистрировали еще в Кировоградской и Ровненской областях.
По состоянию на 3 февраля в Хмельницкой области осталось 2 138 активных больных. Это значит, что эти люди еще продолжают свое лечение.
Общая ситуация с коронавирусом на Хмельнитчине
Всего с начала пандемии в Хмельницкой области зафиксировали 43 964 случая инфицирования SARS-CoV-2. 41 030 пациентов уже преодолели болезнь. Из жизни ушли 796 инфицированных.
Коронавирус в Украине: актуальная информация
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За сутки в Украине выявили 3 285 новых больных на COVID-19, а 2 159 госпитализировали в больницы.
- Со вчерашнего дня на территории страны зарегистрировали еще 165 смертей от коронавируса, в результате чего общее количество летальных исходов от болезни в стране возросло до 23 089.
- Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 1 227 164 больных COVID-19, 1 045 473 из которых уже выздоровели.
- В частности, в течение 2 февраля в связи с выздоровлением выписали 10 101 пациента.
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