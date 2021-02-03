За минувшие сутки, 2 февраля, в Хмельницкой области не зарегистрировали ни одного пациента с COVID-19. Зато выздоровел еще 175 человек.

Источник: аппарат СНБО Украины

Так, согласно данным СНБО, со вчерашнего дня ни у одного жителя Хмельницкой области коронавирус не подтвердили.

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От болезни умер только 1 человек. Это самый низкий суточный показатель летальности в Украине за последние сутки. Такой же зарегистрировали еще в Кировоградской и Ровненской областях.

По состоянию на 3 февраля в Хмельницкой области осталось 2 138 активных больных. Это значит, что эти люди еще продолжают свое лечение.

Общая ситуация с коронавирусом на Хмельнитчине

Всего с начала пандемии в Хмельницкой области зафиксировали 43 964 случая инфицирования SARS-CoV-2. 41 030 пациентов уже преодолели болезнь. Из жизни ушли 796 инфицированных.

Коронавирус в Украине: актуальная информация

Источник: фейсбук Максима Степанова